Frankfurt/Main (AFP) Nach Bombendrohungen an den Flughäfen Berlin-Schönefeld und Düsseldorf haben die Ermittler einen 23-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen festgenommen. Der junge Mann wird dringend verdächtigt, an den Airports angerufen und mit Bombenexplosionen gedroht zu haben, wie die für Internetkriminalität zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Freitag mitteilte. Im Zusammenhang mit den Drohanrufen wird demnach gegen sechs weitere Verdächtige im Alter von 17 bis 24 Jahren ermittelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.