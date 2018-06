Berlin (AFP) Die Bundesregierung will mit einer zeitlichen Streckung des Elterngelds die Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranbringen. "Wir wollen die Elternzeit flexibler gestalten", sagte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag bei der Vorstellung der Eckpunkte der von der großen Koalition vereinbarten Reform des Elterngelds. Ziel sei es, Eltern einen frühen Wiedereinstieg in den Beruf in Teilzeit zu ermöglichen, ohne dass diese Einbußen beim Elterngeld hinnehmen müssten.

