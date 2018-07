Bonn (AFP) Die deutschen Milchbauern haben 2013 ungewöhnlich viel Geld für ihr Produkt bekommen. Im Jahresdurchschnitt hätten die Molkereien für ein Kilo Rohmilch mit vier Prozent Fett 37,69 Cent gezahlt, teilte die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) am Freitag in Bonn mit. Das seien 5,7 Cent oder 17,8 Prozent mehr gewesen als 2012. In der Berechnung ist auch Bio-Milch enthalten. Bei der konventionellen Kuhmilch allein war die Steigerung noch etwas größer als im Gesamtdurchschnitt: Hier wurden für ein Kilo demnach 37,51 Cent gezahlt, 18 Prozent mehr als im Vorjahr.

