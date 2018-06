Baden-Baden (AFP) Máxima, Königin der Niederlande, hat den Deutschen Medienpreis erhalten. Sie wurde damit am Freitagabend in Baden-Baden für ihr soziales Engagement geehrt. Máxima engagiere sich seit Jahren in der internationalen Entwicklungspolitik und setze sich dafür ein, allen Menschen Zugang zu wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zu erschließen, hieß es vorab in der Begründung der Veranstalter.

