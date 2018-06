Genf (AFP) In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Asylanträge gestellt worden wie in keinem anderen Land der Welt. Insgesamt seien in der Bundesrepublik knapp 110.000 Anträge eingereicht worden, hieß es in einem am Freitag im schweizerischen Genf veröffentlichten Bericht des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Fast 12.000 davon stammten demnach von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.