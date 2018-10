Brüssel (AFP) Die EU verschärft ihre Sanktionen gegen Russland und demonstriert den Schulterschluss mit der Ukraine: "Die Europäische Union steht an der Seite der neuen Ukraine", sagte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy bei der Unterzeichnung eines Partnerabkommens mit dem ukrainischen Interimsregierungschefs Arseni Jazenjuk am Freitag auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Russlands Außenminister Sergej Lawrow kritisierte die westlichen Sanktionen als "Sackgasse".

