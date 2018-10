Neckarsulm (AFP) Neuer Chef von Lidl wird ein junger Manager aus dem Vorstand des Unternehmens: Der 40-jährige Sven Seidel, seit drei Jahren in der Unternehmensgruppe Schwarz tätig, übernimmt den Posten, wie Lidl am Freitag mitteilte. Seidel sei ein erfahrener Branchenkenner; er war im Lidl-Vorstand bislang für die Unternehmensentwicklung zuständig. Seidel hatte den Angaben zufolge seine berufliche Karriere bei Kaufland begonnen und danach in der Unternehmensberatung gearbeitet. Der bisherige Lidl-Chef Karl-Heinz Holland war im Streit gegangen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hatte.

