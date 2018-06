Lufthansa-Piloten wollen den Streik.

Die Lufthansa-Piloten haben sich in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für einen Streik ausgesprochen. 99 Prozent stimmten dafür, gab die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) am Freitag in Frankfurt bekannt. Rund 5.400 Piloten der Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings waren zur Abstimmung aufgerufen.



Die Piloten kämpfen in den Tarifverhandlungen für höhere Gehälter und den Erhalt der betriebsinternen Frührente. Die Lufthansa müsse ab sofort mit befristeten oder unbefristeten Streiks rechnen, sagte VC-Vorstandsmitglied Ilona Ritter. Jeder Streik werde aber 48 Stunden vorher angekündigt. An Ostern und reisestarken Feiertagen wollen die Piloten nicht streiken.

Cockpit fordert vor allem die Absicherung seiner Mitglieder nach dem Karriereende. Die Vereinigung befürchtet, dass Piloten bei Fluguntauglichkeit aus gesundheitlichen Gründen keine tarifliche Absicherung haben. Lufthansa hatte die entsprechende Vereinbarung gekündigt.



Gewerkschaftssprecher Jörg Handwerg hatte bei Spiegel Online die Gehaltsforderungen der Piloten verteidigt. Die Vorstellungen lägen völlig im Rahmen der üblichen Forderungen, sagte Handwerg. Er wehrte sich gegen eine "reine Neid-Diskussion" über vergleichsweise hohe Pilotengehälter. Zudem hätten Piloten in den vergangenen zehn Jahren deutlich schlechter abgeschnitten als andere, auch Boden- und Kabinenpersonal.