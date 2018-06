Berlin (AFP) Die Kommunal- und Europapolitik stehen im Mittelpunkt einer Klausurtagung, zu der die SPD-Bundestagsfraktion am Freitag in Berlin zusammengekommen ist. Den Auftakt bildeten am Nachmittag Beratungen des Vorstands. Fraktionschef Thomas Oppermann verwies eingangs auf die Pläne der großen Koalition zur weiteren Entlastung der Kommunen bei der Grundsicherung im Alter, den Programmen für Stadtumbau und soziale Stadt sowie durch das vorgesehene Teilhabegesetz und die Mietbremse.

