Brüssel (dpa) - Europa bestraft ranghohe Vertraute des russischen Präsidenten Putin für den illegalen Anschluss der Krim. Betroffen von neuen Kontensperrungen und Einreiseverboten sind der russische Vize-Regierungschef Dmitri Rogosin, die Chefin des Föderationsrates Valentina Matwijenko und zehn weitere Personen.

Das geht aus einem Beschluss des EU-Gipfels hervor, der der Nachrichtenagentur dpa vorlag. Insgesamt umfasst die EU-Strafliste nun 33 Namen.

"Die Sanktionen sind kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um zu einer Verhandlungslösung zu kommen", resümierte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy nach Abschluss des zweitägigen Gipfels.

Ebenfalls betroffen sind der Vorsitzende der Staatsduma Sergej Naryschkin und die Putin-Berater Wladislaw Surkow und Sergej Glasjew. Auch der als Kreml-naher Hardliner bekannte TV-Journalist Dmitri Kisseljow kam auf die Strafliste.

Die 28 Staatenlenker unterzeichneten mit dem Ministerpräsident Arseni Jazenjuk ein politisches Abkommen. Es ist Teil des umfassenden Partnerschaftspakts, das der vorige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch im November unter russischem Druck auf Eis gelegt hatte.

Im "politischen" Teil des Abkommens verpflichtet sich die Ukraine unter anderem zur Respektierung der Menschenrechte, der freien Marktwirtschaft und zur engen Kooperation mit Europa. Der Wirtschaftsteil mit weitreichenden Freihandelsregelungen soll bald unterzeichnet werden.

Jazenjuk nahm die Europäer in die Pflicht und forderte rasche Energielieferungen aus dem Westen. Es sei dringend für die Ukraine, dass Energie "in umgekehrter Richtung" fließe, da Russland seine Verträge verletze und den Gaspreis verdoppele. "Wir alle müssen den Preis für Frieden, Stabilität, Sicherheit und Werte bezahlen", sagte Jazenjuk. "Der beste Weg, um Russland zu kontrollieren, ist die Nutzung wirklichen wirtschaftlichen Drucks."

Die Gipfelrunde beschloss in der Nacht, Wirtschaftssanktionen gegen Moskau vorzubereiten. Diese sollen greifen, falls die Lage in der Ukraine weiter eskalieren sollte. Das könnte beispielsweise eine Destabilisierung der Ost-Ukraine sein.

Bei der russischen Schwarzmeerflotte, die auf der Krim stationiert ist, wurden zwei Vize-Kommandeure auf die Liste mit Kontensperrungen und Einreiseverboten genommen. Mehrere Personen auf der EU-Liste sind bereits Ziel von US-Sanktionen.

Die Chefs hatten sich bereits Anfang des Monats auf einen Drei-Stufen-Plan verständigt, an dessen Ende Wirtschaftssanktionen stehen. Das könnte laut Diplomaten beispielsweise ein Waffenembargo sein. "Wir bereit Phase drei bereits vor", so Van Rompuy. "Das hat bereits Einfluss auf die russische Wirtschaft."

Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt in der Krim-Krise weiterhin auf eine OSZE-Mission. "Daran wird in diesen Stunden gearbeitet", sagte die CDU-Politikerin. Russland will bisher keine Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf der Krim zulassen.

"Europa hat gezeigt, dass es gemeinsam und geschlossen handeln kann", sagte Merkel. Es werde an Energielieferungen aus dem Westen in die Ukraine gearbeitet, die zuvor Jazenjuk gefordert hatte. "Wir müssen uns im schlechtesten Fall darauf einstellen, dass wir die Ukraine auch mit Gas- oder Energielieferungen stabilisieren", sagte die Co-Vorsitzende der Grünen im Europaparlament, Rebecca Harms, der dpa.

Die Chefs verständigten sich darauf, unabhängiger von Energielieferungen aus Russland zu werden. "Das war ein zentrales Thema", bilanzierte Van Rompuy. Es gehe sowohl um einen geringeren Energieverbrauch als auch mehr Vielfalt bei den Quellen. Der französische Präsident François Hollande sagte, ein entsprechender Plan solle im Juni vorgelegt werden. Die EU bezieht jeweils etwa ein Drittel ihres Gas- und Rohölbedarfs aus Russland.

Der Wirtschafts- und Handelsteil des Partnerschaftsabkommens mit der Ukraine soll später unterschrieben werden. Die EU hatte Russland im Februar zugesichert, vor der Schaffung einer Freihandelszone mit Moskau zu sprechen. Allerdings will die EU schon im Juni einseitig auf fast alle Zölle für ukrainische Waren verzichten. Dies soll die Ukraine um knapp 500 Millionen pro Jahr entlasten.

