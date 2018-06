Brüssel (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt in der Krim-Krise weiterhin auf eine OSZE-Mission. "Daran wird in diesen Stunden gearbeitet", sagte sie nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Russland will bisher keine Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf der Krim zulassen. Europa habe gezeigt, dass es gemeinsam und geschlossen handeln könne, sagte Merkel mit Blick auf die Gipfel-Position im Konflikt um die Krim. Es werde an Energielieferungen aus dem Westen in die Ukraine gearbeitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.