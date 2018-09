Straßburg (AFP) Das Referendum über den Anschluss der Halbinsel Krim an Russland vom Sonntag war sowohl ein Verstoß gegen die Verfassung der Ukraine als auch gegen internationale demokratische Standards für Volksbefragungen. Zu diesem Schluss kommt die so genannte Venedig-Kommission des Europarats in einem am Freitag verabschiedeten Bericht.

