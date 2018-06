Berlin (SID) - Trainer Jos Luhukay hat vor zu großen Erwartungen bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC gewarnt. "Worin sind wir denn aktuell groß? In der Realität jedenfalls nicht", sagte Luhukay vor dem Gastspiel der Berliner am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei seinem Ex-Verein Borussia Mönchengladbach im Interview mit der Rheinischen Post.

Besonders finanziell sieht Luhukay den Aufsteiger gegenüber anderen Bundesligisten im Nachteil. Als Beispiel nannte er den Wechsel von Ja-Cheol Koo in der Winterpause vom VfL Wolfsburg zum FSV Mainz 05: "Den wollten wir auch gerne haben. Aber Mainz hat fünf Millionen bezahlt, das ist für uns nicht möglich."

Allerdings hat sich Herthas wirtschaftliche Situation durch den Einstieg des Finanzinvestors KKR, der langfristig 61,2 Millionen Euro in den Klub investiert, seit Beginn des Jahres erheblich verbessert.

Von der Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb will der Hertha-Coach dennoch nicht reden - zumindest nicht öffentlich. "Man muss aufhören, über die Europa League zu sprechen. Das ist in dieser Saison nicht unser Ziel. Auch in den nächsten zwei, drei Jahren nicht", sagte der Niederländer.