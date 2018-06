Manchester (SID) - Der englische Fußball-Meister Manchester United muss im Viertelfinale der Champions League gegen Titelverteidiger Bayern München auf seinen Stürmerstar Robin van Persie verzichten. Der Niederländer zog sich beim 3:0 im Achtelfinal-Rückspiel am vergangenen Mittwoch gegen Olympiakos Piräus, bei dem er alle drei Tore erzielte, eine Verstauchung des Kniegelenks zu. Nach Angaben des Vereins fällt der 30-Jährige vier bis sechs Wochen aus.

ManUnited, in der Premier League enttäuschender Tabellensiebter, ist am 1. und 9. April Gegner der Münchner. Van Persie hat in dieser Saison in 25 Pflichtspielen bislang 17 Tore erzielt. Schon zweimal fehlte der Vizeweltmeister in dieser Spielzeit mehrere Wochen verletzt.