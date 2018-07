Köln (SID) - Trotz der Niederlagen von Schalke 04 bei Real Madrid und Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg in der Champions League hat die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der UEFA noch 0,143 Punkte erhalten. Das liegt an dem Bonuspunkt, der dem BVB für das Erreichen des Viertelfinales zugesprochen wurde.

Nachdem Schalke und Leverkusen auf der Strecke blieben, lichten sich auch in den anderen Ländern die Reihen. Nach dem Aus von Florenz und Neapel ist Verfolger Italien nur noch mit Juventus Turin in der Europa League vertreten. Der Ehrgeiz, England vom zweiten Platz zu verdrängen, dürfte sich für die Bundesliga in diesem Jahr nicht verwirklichen lassen, da das Mutterland des Fußballs mit Manchester United und Chelsea wie Deutschland mit dem FC Bayern und Dortmund auch noch zwei Mannschaften im Rennen hat. Die Bundesligisten müssten schon alle Spiele gewinnen und wieder ins Finale kommen, die Engländer sofort ausscheiden, um die 3,250 Punkte Rückstand aufzuholen.