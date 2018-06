London (AFP) Prinz William und seine Frau Catherine haben für ihr Baby ein Kindermädchen aus Spanien engagiert. Die junge Frau, Maria Teresa Turrion Borrallo, kümmere sich in Vollzeit um den kleinen George, der zur Zeit fast acht Monate alt ist, teilte das Königshaus am Donnerstag mit. William und Kate wollen am 7. April eine Reise in Neuseeland beginnen, die sie eine Woche darauf auch nach Australien führt.

