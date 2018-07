Mumbai (AFP) Ein Gericht im indischen Mumbai hat am Freitag vier Männer wegen der Vergewaltigung einer 18-jährigen Telefonistin im vergangenen Juli zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die Angeklagten, die am Vortag schuldig gesprochen worden waren, nahmen das Urteil unter Tränen auf. Drei von ihnen hatten einen Monat später auch eine Fotografin brutal vergewaltigt, doch wird das Strafmaß dafür erst am Montag verkündet. Der Fall der damals 22-Jährigen hatte auch international für Schlagzeilen gesorgt.

