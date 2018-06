Rom (AFP) Eine Nonne hat sich bei einem Fernsehauftritt in die Herzen der Italiener gesungen. Die 25-jährige Ordensschwester Cristina Scuccia sang in der italienischen Ausgabe der Talentshow "The Voice" den Alicia-Keys-Titel "No One" - und begeisterte Jury und Publikum.

