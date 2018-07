Tokio (AFP) Die japanische Regierung will die von der Pleite bedrohte Ukraine einem Bericht zufolge mit 977 Millionen Dollar (knapp 710 Millionen Euro) unterstützen. Geplant seien mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) abgestimmte Kredite und direkte Hilfen, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Freitag. Demnach will Ministerpräsident Shinzo Abe die Unterstützung beim Gipfeltreffen der sieben führenden Industriestaaten (G-7) am Rande des Atomsicherheitsgipfels in der kommenden Woche in den Niederlanden bekanntgeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.