Bangalore (AFP) In den zwei indischen Werken von Toyota sollen nach einer Woche Unterbrechung am Montag wieder Autos vom Band rollen. Diese Entscheidung sei im Interesse der gesetzestreuen Arbeiter und auf Bitten der Gewerkschaften getroffen worden, teilte Toyota am Freitag mit. Der japanische Autobauer hatte die Bänder am 17. März gestoppt, nachdem knapp 20 Arbeiter gewaltsam für eine Lohnerhöhung protestiert hatten. Sie hielten eine Produktionsstraße an und bedrohten Mitglieder der Geschäftsführung.

