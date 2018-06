Kempten (dpa) - Nach der blutigen Auseinandersetzung in einem fahrenden Zug im Allgäu gehen die Ermittler nicht von weiteren Mittätern aus. Die Fahndung sei aufgehoben, sagte ein Polizeisprecher. Eine der beiden Täter wurde tot entdeckt, ein zweiter kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Am Nachmittag war die Lage in dem Regionalzug bei einer Kontrolle plötzlich eskaliert. Dabei fielen auch Schüsse. Ein Polizeibeamter wurde durch einen Beinschuss schwer verletzt, sein Kollege erlitt schwere Verletzungen durch einen Schlag auf den Kopf.

