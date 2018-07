Perth (dpa) - Trotz intensiver Suche in einer abgelegenen Region des Indischen Ozeans bleibt die malaysische Boeing 777-200 verschollen. Zwei Wochen nach dem Verschwinden der Maschine mit 239 Menschen an Bord durchkämmen die Einsatzkräfte ein Gebiet von 23 000 Quadratkilometern, wie die australische Seesicherheitsbehörde mitteilte. Allein dieses Suchgebiet ist etwa so groß wie Mecklenburg-Vorpommern und weit von der südwestaustralischen Küste entfernt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.