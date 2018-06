CL-Viertelfinale: FC Bayern gegen ManU - BVB gegen Real

Nyon (dpa) - Der FC Bayern München und Borussia Dortmund haben im Viertelfinale der Champions League die erwartet schweren Aufgaben vor sich. Der Titelverteidiger aus München zog am Freitag bei der Auslosung am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon Manchester United als Gegner. Vorjahres-Finalist Dortmund muss sich in der Runde der letzten Acht mit Real Madrid auseinandersetzen. Beide deutsche Clubs müssen zuerst auswärts antreten und haben im Rückspiel Heimrecht. Das Viertelfinale wird am 1./2. und 8./9. April ausgetragen.

Trotz Krim-Krise hält FIFA an WM-Gastgeber Russland fest

Zürich (dpa) - Trotz der Krim-Krise und der internationalen Sanktionen hält der Weltfußballverband FIFA an der WM 2018 in Russland fest. Es gebe keine Bestrebungen, etwas an der Gastgeber-Rolle Russlands für das Turnier zu ändern, sagte FIFA-Präsident Joseph Blatter am Freitag in Zürich. Zuvor habe Russlands Sportminister Witali Mutko bei der Sitzung der FIFA-Exekutive einen Bericht zum Stand der Vorbereitungen gegeben.

FIFA macht Druck auf Katar - Zwanziger: "Klares Bild verschaffen"

Zürich (dpa) - Die FIFA will in der Dauerdebatte um die WM 2022 den Druck auf Gastgeber Katar erhöhen. Zur Verbesserung der Situation der Arbeiter auf den WM-Baustellen werde es in den kommenden zwei Wochen weitere Inspektionsbesuche auf politischer Ebene in dem Golfstaat geben, kündigte der frühere DFB-Chef Theo Zwanziger nach der Sitzung des Exekutivkomitees des Weltfußballverbands am Freitag in Zürich an. Zudem werde auch die FIFA selbst eine Abordnung nach Katar senden.

Offiziell: DFB wird Leistungszentrum in Frankfurt bauen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund wird sein neues Leistungszentrum in Frankfurt am Main bauen. Geplanter Baubeginn sei Anfang 2017, die Fertigstellung für Ende 2018 vorgesehen, teilte der DFB am Freitag nach seiner Präsidiumssitzung mit. Die Stadt Frankfurt und der Verband hatten sich zuvor auf das Gelände der derzeitigen Pferderennbahn in unmittelbarer Nähe der aktuellen DFB-Zentrale und der Commerzbank-Arena geeinigt.

Bierhoff vermisst Vorfreude in Brasilien

Frankfurt/Main (dpa) - Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff hat bei seinem jüngsten Besuch in Brasilien noch keine große Vorfreude im Gastgeberland der Fußball-Weltmeisterschaft gespürt. "Man merkt, dass die Leute sehr angespannt sind", sagte Bierhoff am Freitag in Frankfurt am Main. Die Stimmung sei bei weitem nicht mehr so gelöst wie noch vor dem Confederations Cup im vergangenen Jahr. "Der Druck ist überall spürbar."

Guardiola rechnet nicht mit Titelgewinn in Mainz

München (dpa) - Pep Guardiola ist nicht auf einen Titelgewinn des FC Bayern München schon an diesem Samstag eingestellt. "Es hängt nicht hundertprozentig von uns ab, sondern auch von Dortmund und Schalke", sagte der Trainer des Fußball-Rekordmeisters. Wenn Bayern auswärts beim FSV Mainz gewinnen sollte und die weit abgehängten Verfolger Dortmund und Schalke zeitgleich ihre Partien nicht, wäre die 24. Meisterschaft des FC Bayern schon am 26. Spieltag perfekt - und damit so frühzeitig wie nie zuvor in 51 Bundesliga-Jahren.

Lasogga fehlt dem HSV in Stuttgart

Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss im Kellerduell beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) wie befürchtet auf seinen Top-Stürmer Pierre-Michel Lasogga verzichten. Der 22 Jahre alte Leih-Profi von Hertha BSC konnte wegen seiner Oberschenkelverhärtung nicht am Abschlusstraining am Freitag teilnehmen, nachdem er noch am Donnerstag vorsichtig mitgemacht hatte. Als Ersatz ist wie zuletzt wieder Jacques Zoua vorgesehen.

Harte Sanktionen gegen BVB: Geldstrafe und drohender Teilausschluss

Frankfurt/Main (dpa) - Vier Tage vor dem Risiko-Derby gegen Schalke 04 ist Borussia Dortmund wegen mehrerer Fan-Vorkommnisse zu einer Geldstrafe von 30 000 Euro und einem Teilausschluss auf Bewährung verurteilt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete mit dem am Freitag gefällten Urteil vor allem die Krawalle vor dem Bundesliga-Derby auf Schalke, als BVB-Anhänger Böller und Bengalische Feuer gezündet und auf das Spielfeld und in angrenzende Schalker Zuschauerblöcke geworfen hatten.

Nach Turn-Skandal: DTL sieht kein Fehlverhalten von Wernjajew

Berlin (dpa) - Im Skandal um Oleg Wernjajew, der Verträge bei zwei Vereinen unterzeichnete, sieht die Deutsche Turnliga kein Fehlverhalten des Sportlers. Nach eingehender Prüfung aller eingereichten Unterlagen gebe es keine Hinweise, dass zwischen der KTV Straubenhardt und dem Ukrainer ein Vertragsverhältnis bereits im August 2013 bestanden haben könnte, teilte die DTL am Freitag mit. Ex-Meister Straubenhardt war zuvor mit der höchsten Geldstrafe der DTL-Geschichte belegt worden, weil er die Startkarte von Wernjajew vordatiert hatte, um die Verpflichtung des Star-Turners durch die TG Saar zu verhindern.

Fechterin Britta Heidemann plant Olympia-Start 2016

Düsseldorf (dpa) - Weltklassefechterin Britta Heidemann plant ihren Start bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. "2016 steht auf meinem Plan, wenn es körperlich und vom Kopf her geht", sagte die Degen-Olympiasiegerin von Peking der Nachrichtenagentur dpa am Freitag. Sollte die 31-Jährige, die für den TSV Bayer 04 Leverkusen startet, die im Mai 2015 beginnende Qualifikation erfolgreich überstehen, wären Rio ihre vierten Olympischen Spiele. 2014 ist für Heidemann "fechterisch ein Übergangsjahr".