Moskau (AFP) Nach dem Unterhaus des russischen Parlaments hat am Freitag auch das Oberhaus den Vertrag über die Eingliederung der ukrainischen Halbinsel Krim zur Russischen Föderation gebilligt. Der Föderationsrat nahm die Vorlage in der Hauptstadt Moskau mit 155 Stimmen geschlossen an. Staatschef Wladimir Putin hatte den Vertrag am Dienstag unterzeichnet, am Mittwoch stimmte das Verfassungsgericht zu, am Donnerstag die Duma.

