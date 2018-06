Genf (AFP) Einen Tag vor der Verschärfung der US-Sanktionen gegen Russland hat ein Vertrauter von Staatschef Wladimir Putin seine Anteile an einer Firma in der Schweiz verkauft. Gennadi Timtschenko, laut dem US-Magazin "Forbes" der sechstreichste Mann Russlands, veräußerte am Mittwoch alle seine Aktien an dem von ihm mitgegründeten Ölhandelsunternehmen Gunvor mit Sitz in Genf, wie die Firma am Donnerstagabend mitteilte. Er habe damit "möglichen Sanktionen zuvorkommen wollen".

