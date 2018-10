Madrid (AFP) Mit der Wiedereröffnung eines umstrittenen Bergwerks will die südspanische Region Andalusien 1300 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Regionalregierung teilte am Freitag mit, die Ausschreibungen würden von der andalusischen Verwaltung vorgenommen, eine Wiedereröffnung der Mine sei für das erste Quartal 2015 geplant. Andalusien hat mit 36,32 Prozent die höchste Arbeitslosenquote Spaniens. In dem Tagebaugebiet Aznalcóllar werden nach Angaben der Behörden rund 80 Millionen Tonnen Metall vermutet, vor allem Kupfer, Blei, Zink, Gold und Silber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.