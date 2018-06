Peking (AFP) Die First Lady der USA, Michelle Obama, hat die Verbotene Stadt in Peking besucht. Zusammen mit ihren Töchtern Malia und Sasha und ihrer Mutter Marian Robinson posierten Michelle Obama und die Frau des chinesischen Präsidenten, Peng Liyuan, am Freitag vor dem Haupt-Pavillon des früheren Kaiserpalastes für die Fotografen.

