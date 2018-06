Washington (AFP) Die USA haben das Verbot des Kurzbotschaftendienstes Twitter in der Türkei scharf kritisiert. Die Sperre widerspreche Ankaras "Wunsch, eine modellhafte Demokratie zu sein", sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Jen Psaki, am Freitag in Washington. Die Vereinigten Staaten lehnten "jede Beeinträchtigung des Rechts auf freie Meinungsäußerung" ab. "Wir rufen die türkische Regierung auf, die Zugänge ihrer Bürger zu Twitter zu entsperren und freien Zugang zu allen sozialen Medienplattformen zu gewährleisten", sagte Psaki.

