Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Florida ist ein verurteilter Mörder mit einer Giftinjektion hingerichtet worden. Der 55-jährige Robert Henry wurde am Donnerstagabend (18.16 Uhr Ortszeit, 23.16 Uhr MEZ) für tot erklärt, wie die Behörden mitteilten. Henry war zum Tode verurteilt worden, weil er Ende 1987 zwei Kolleginnen in einem Stoffgeschäft mit einem Hammer schwer verletzt und angezündet hatte. Eine Frau starb noch am Tatort, die andere wurde lebend gefunden. Sie identifizierte Henry als Täter, bevor sie am nächsten Tag starb.

