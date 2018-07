Köln (dpa) - Wenige Wochen nach dem Hochkochen des ADAC-Skandals haben jetzt die Mitglieder das Wort. In Köln, Bielefeld und Bochum bieten Ende dieser Woche die turnusmäßigen Regionalversammlungen ein Podium für Kritik, Meinungen und Fragen. Allein zur Mitgliederversammlung heute in Köln haben sich gut 400 ADAC-Mitglieder aus der Region Nordrhein angemeldet. An der Spitze des ADAC Nordrhein steht Peter Meyer, der Mitte Februar als ADAC-Präsident zurückgetreten war.

