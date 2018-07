Amsterdam (SID) - Der dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasieger Sven Kramer ist zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen im Bereich der Atemwege operiert worden. Nach der zunächst erfolgten Erweiterung der Nasennebenhöhlen waren Komplikationen aufgetreten, die einen zweiten Eingriff erforderlich machten. Der 27-jährige Niederländer will nach einem Bericht der Tageszeitung De Telegraaf Mitte Mai das Training wieder aufnehmen.

Wegen der gesundheitlichen Probleme hatte Kramer als Titelverteidiger die Teilnahme an der Allround-Weltmeisterschaft am Wochenende in seiner Heimatgemeinde Heerenveen abgesagt. Bei den Olympischen Spielen im Februar in Sotschi hatte Kramer Gold über 5000 m und in der Teamverfolgung gewonnen. Vier Jahre zuvor in Vancouver war er Olympiasieger über 5000 m geworden.