München (SID) - Der europäische Basketballverband FIBA Europe hat die Entscheidung über eine mögliche Verlegung der Europameisterschaft 2015 in der Ukraine verschoben. Bei einem Treffen in München wurde beschlossen, dem ausrichtenden ukrainischen Verband FBU mehr Zeit zu geben, um angesichts der brisanten politischen Lage alle benötigten Sicherheitsmaßnahmen zu organisieren. In diesem Zusammenhang wurde die ebenfalls in der Ukraine geplante B-EM der U18-Junioren nach Bulgarien verlegt.

Trotz der neuen Frist für die ukrainischen Organisatoren wird die FIBA einen Notfallplan erstellen, der beim nächsten Treffen am 15. Mai vorgestellt werden soll.