New York (SID) - Der deutsche Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit den Dallas Mavericks in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nowitzkis Team feierte mit 122:106 gegen die Denver Nuggets zwei Tage nach dem 122:123 gegen die Minnesota Timberwolves den vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen und rückte im Rennen um die acht Play-off-Plätze in der Western Conference auf den siebten Rang vor. Nowitzki war mit 21 Punkten zweitbester Schütze des NBA-Champions von 2011 hinter Monta Ellis (26 Zähler).

Im Gegensatz zu Nowitzki hatte der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder mit den Atlanta Hawks am Freitag nur wenig Grund zur Freude. Die Hawks mussten beim 105:111 gegen die New Orleans Pelicans erstmals nach zuvor fünf Siegen in Serie wieder eine Niederlage quittieren. Schröder erzielte vier Punkte für sein Team, das im Osten trotz des Rückschlages weiterhin den achten und letzten Play-off-Platz belegt.