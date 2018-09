Rio de Janeiro (AFP) Im Kampf gegen Kriminelle in einem Armenviertel der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ist ein Polizist erschossen worden. Der 44-Jährige sei am Samstagmorgen bei einem Schusswechsel in einer im Westen der Stadt liegenden Favela am Hals getroffen worden, teilte die Polizei mit. Der Beamte habe zuvor zwei junge Männer stellen wollen. Diese seien auf einem Motorrad geflohen. Später erklärte die Polizei, sie habe bei weiteren nächtlichen Einsätzen in drei Favelas im Norden der Stadt große Mengen an Drogen und Waffen gefunden.

