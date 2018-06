Erfurt (AFP) Die Anti-Euro-Partei Alternative für Deutschland (AfD) ist am Samstag in Erfurt zu ihrem zweiten Bundesparteitag zusammengekommen. Bei dem zweitägigen Mitgliedertreffen soll ein Programm für die Europawahl verabschiedet werden, außerdem will die Parteispitze der AfD eine neue Führungsstruktur geben. Anstelle der bisherigen Spitze aus drei gleichberechtigten Vorstandssprechern soll es künftig nur einen Parteivorsitzenden geben. Für diesen Posten ist AfD-Mitbegründer Bernd Lucke vorgesehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.