Kiew (AFP) In der Krim-Krise hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) der russischen Regierung vorgeworfen, eine "Spaltung Europas" zu betreiben. Europa dürfe dies "nicht zulassen", sagte Steinmeier am Samstag vor Journalisten bei einem Besuch in der Ukraine. Noch am Wochenende soll eine OSZE-Beobachtermission zur Beruhigung der Lage beginnen, insbesondere in der stark russisch geprägten Ostukraine.

