Münster (AFP) Tragisches Unglück im nordrhein-westfälischen Ahlen: Eine vierköpfige Familie wurde am Freitagabend in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus tot aufgefunden, vermutlich starben die Eltern und ihre zwei Kinder an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in Münster mitteilten, wurde die Wohnung geöffnet, weil Angehörige die Familie nicht mehr erreichen konnten und sich Sorgen machten. Die Feuerwehr stellte eine starke Konzentration von Kohlenmonoxid fest; die Eltern und ihre ein und neun Jahre alten Kinder konnten nur noch tot geborgen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.