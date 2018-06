Erfurt (AFP) Auf ihrem Parteitag in Erfurt hat die Anti-Euro-Partei Alternative für Deutschland (AfD) ihr Programm für die Europawahl verabschiedet. Das mit großer Mehrheit angenommene Programm sieht eine radikale Abkehr von der bisherigen Politik Deutschlands bei der Bewältigung der Euro-Schuldenkrise vor: So plädiert die AfD darin für einen "geplanten und geordneten Ausstieg aus dem Einheitseuro". Eine europäische Bankenunion lehnt sie ebenso ab wie Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank. Den Eurorettungsfonds ESM will die Partei auflösen. Von den 50.000 EU-Beschäftigten solle binnen sieben Jahren jeder zweite seinen Job verlieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.