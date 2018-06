Berlin (AFP) Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) hat scharfe Kritik an der von der großen Koalition geplanten Deckelung der geförderten Windkraft geübt. Die damit verbundene Investitionsunsicherheit schrecke gerade kleine Anleger von einer Beteiligung an der Energiewende ab, sagte Habeck am Samstag im Deutschlandradio Kultur. Das Hauptproblem der vorliegenden Reformvorschläge des Bundes für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bestehe darin, dass für die Investoren nicht mehr klar sei, welchen Preis sie in Zukunft für ihren Ökostrom bekommen könnten.

