Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund der andauernden Krim-Krise ist Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Samstag zu politischen Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. Er landete nach Angaben des Auswärtigen Amts am Morgen in Kiew. Auf seinem Programm in der ukrainischen Hauptstadt standen zunächst Gespräche mit Interimspräsident Alexander Turtschinow und Übergangsregierungschef Arseni Jazenjuk. Anschließend will Steinmeier in die ostukrainische Stadt Donezk weiterreisen und Gespräche führen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.