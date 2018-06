Verona (SID) - Der AS Rom hat in der italienischen Fußballliga Serie A den Abstand auf Tabellenführer Juventus Turin verkürzt. Die Roma siegte am 29. Spieltag durch Tore von Gervinho (17.) und Mattia Destro (42.) 2:0 (2:0) bei Chievo Verona, liegt als Zweiter aber immer noch satte elf Zähler hinter der "alten Dame", die am Sonntag bei Catania Calcio antritt.