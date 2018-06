London (dpa) - Arsène Wenger verließ das Stadion am Samstag mit versteinerter Miene. Ausgerechnet in seinem 1000. Pflichtspiel als Fußball-Trainer des FC Arsenal musste der Jubilar in der englischen Premier League eine seiner schlimmsten Niederlagen einstecken.

Mit 0:6 wurden die Gunners an der Stamford Bridge vom FC Chelsea gedemütigt. Eine ähnliche Pleite gab es für Felix Magath. Mit dem Letzten FC Fulham verlor der deutsche Trainer 0:5 bei Manchester City.

Wenger "schwänzte" die obligatorische Pressekonferenz. Seine Begründung: Der Bus musste los. Dem britischen Sender BBC hatte er zuvor gesagt, dass er die volle Verantwortung für den schwachen Auftritt seiner Mannschaft übernehme. "Nach 20 Minuten war Game over. Das Spiel wurde zum Alptraum", meinte der Franzose.

Großen Anteil an der Pleite des Tabellendritten im Topspiel hatte Chelseas deutscher Nationalspieler Andre Schürrle. In der fünften Spielminute legte der ehemalige Leverkusener zunächst für Samuel Eto'o auf und traf kurz danach selbst (7.). Beiden Toren waren Fehler im Arsenal-Mittelfeld vorausgegangen. "Was für ein wundervoller Tag", twitterte Schürrle später nach seinem siebten Liga-Treffer.

Chelsea-Trainer José Mourinho war obenauf. "Wir haben in zehn Minuten gezeigt, dass wir dem Gegner keine Chance lassen wollten. Wir sind gekommen, um sie zu zerstören", sagte er. Die Entscheidung fiel, als Eden Hazard einen Handelfmeter zum 3:0 (17.) verwertete. Kurios: Schiedsrichter Andre Marriner verwies in Kieran Gibbs den falschen Spieler des Feldes. Das Handspiel hatte Alex Oxlade-Chamberlain bei einer Rettungsaktion im eigenen Strafraum begangen.

In Unterzahl war Arsenal dem Gastgeber ausgeliefert. Noch vor der Pause erhöhte Oscar auf 4:0 (42.). Nach dem Wechsel trafen erneut der Brasilianer (66.) und Mohamed Salah (71.) zum 6:0-Endstand. In der Tabelle hat Spitzenreiter Chelsea (69) nun sieben Zähler Vorsprung auf die Gunners (62), die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Während Arsenal auf Platz vier den Anschluss zu verlieren droht, gaben sich die anderen beiden Verfolger keine Blöße. Der FC Liverpool gewann durch Treffer von Luis Suarez (16./60./90.), Martin Skrtel (41./54.) und Daniel Sturridge (75.) mit 6:3 bei Swansea City und ist mit 65 Zählern Zweiter. Auf Rang drei folgt ManCity (63). Die Mannschaft von Manuel Pellegrini demütigte Fulham.

Eine Woche nach dem ersten Sieg unter Magath gegen Newcastle United (1:0) mutierte das Schlusslicht im zweiten Durchgang und in Unterzahl wieder zur "Schießbude" der Liga. Yaya Touré erzielte drei Treffer für die Citizens (26./54.-jeweils Foulelfmeter/65.), Fernandinho (84.) und Martin Demichelis (88.) trafen ebenfalls. Einziger Trost für Magath: Die fünf vor den Cottagers platzierten Teams unterlagen auch alle. Sieben Spieltage vor dem Saisonende hat Fulham weiter vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.