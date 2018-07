München (dpa) - Der FC Bayern München könnte schon heute in Mainz den Gewinn seines 24. Meistertitels feiern. Erste Voraussetzung dafür ist ein Sieg des Titelverteidigers beim FSV Mainz 05. Zudem dürften die um mehr als 20 Punkte abgehängten Verfolger Borussia Dortmund und Schalke 04 zeitgleich ihre Partien nicht gewinnen. Dortmund spielt in Hannover, der Tabellendritte Schalke empfängt den Letzten Eintracht Braunschweig. In 51 Bundesliga-Jahren ist noch nie eine Mannschaft schon am 26. Spieltag Meister geworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.