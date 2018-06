Kiew (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich in der Krim-Krise mit der Ukraine solidarisch gezeigt. "Das ukrainische Volk durchlebt derzeit ein Trauma, das kein Land durchmachen sollte", sagte Ban bei einem Treffen mit Regierungschef Arseni Jazenjuk am Samstag in Kiew.

"Ich bin sicher, dass Sie mit der Hilfe der internationalen Gemeinschaft sowie unter Ihrer Führung und dank des Mutes des Volkes diese schwierigen Zeiten überwinden können", sagte Ban der Agentur Unian zufolge. Der UN-Generalsekretär lobte, die Unterzeichnung des Abkommens zur politischen Zusammenarbeit mit der EU sei Zeichen einer unabhängigen Entscheidung der Ukraine.