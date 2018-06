Kempten/Günzach (dpa) - Ein Toter, drei Schwerverletzte und 400 geschockte Fahrgäste - nach der Schießerei in einer Regionalbahn im Allgäu sind die genauen Hintergründe noch immer unklar.

"Die Ermittlungen gehen weiter", erklärte Kemptens Leitender Oberstaatsanwalt Herbert Pollert am Samstag. Zu Details - etwa dem Verlust einer Dienstwaffe eines Bundespolizisten - wollte er sich nicht äußern.

Alle drei Verletzten seien außer Lebensgefahr. Da auch ein Beamter des Landeskriminalamtes (LKA) an dem Schusswechsel beteiligt war, wurde das Polizeipräsidium München mit der Bearbeitung beauftragt. Die Bahnstrecke zwischen Kempten und Kaufbeuren war auch am Samstag zeitweise wegen der Spurensicherung gesperrt.

Am Freitagnachmittag hatte es bei einer Routinekontrolle im voll besetzten Regionalzug "Alex" eine blutige Auseinandersetzung zwischen Polizisten und mutmaßlichen Straftätern gegeben. Zwei Bundespolizisten war aufgefallen, dass ein Passagier zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen den 20-Jährigen lag ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten wegen räuberischen Diebstahls vor.

Es kam zu einer Schlägerei, in deren Folge einer der Beamten seine Dienstwaffe verlor und plötzlich mehrere Schüsse fielen. "Durch wen und in welche Richtung geschossen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen", sagte am Freitagabend ein Polizeisprecher. Ein 44-jähriger Bundespolizist erlitt einen Beinschuss und musste operiert werden, sein Kollege wurde durch einen Hieb auf den Kopf schwer verletzt. Ein zufällig anwesender LKA-Beamter hörte die Schüsse und eilte zu dem Abteil. Er schoss mehrmals auf die Täter.

In dem Regionalzug kam es nach Zeugenaussagen zu panikartigen Situationen. Ein Zugbegleiter forderte die Fahrgäste über Lautsprecher auf, sich im hinteren Zugteil in Sicherheit zu bringen, wie ein Augenzeuge der "Allgäuer Zeitung" sagte. Bei Günzach zog jemand die Notbremse. Einige Passagiere flüchteten in einen nahe gelegenen Wald, offenbar sprangen auch die Täter aus dem Zug.

Die Leiche des 20-Jährigen wurde an den Gleisen gefunden. "Es ist gut möglich, dass die beiden Täter noch beim Rollen des Zuges herausgesprungen sind", sagte der Polizeisprecher. Der zweite Täter wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Die Ermittler stellten zwei Waffen sicher, darunter die des Bundespolizisten.