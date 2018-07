Jerusalem (AFP) Zehn Jahre nach der Tötung von Hamas-Gründer Ahmed Jassin hat der militärische Arm der Palästinenserbewegung Droh-SMS an Israelis verschickt. "Wenn Gaza angegriffen wird, wird das Leben der Zionisten die Hölle sein", hieß es in der Textnachricht, die am Samstag sowohl Israelis als auch ausländische Journalisten in Israel erhielten.

