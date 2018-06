Quetta (AFP) Bei einem schweren Verkehrsunfall sind im Südwesten Pakistans am Samstag mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben stieß im Bezirk Gadani in der Provinz Baluchistan am Morgen ein Reisebus frontal mit einem Tanklaster zusammen. Ein zweiter Reisebus sei daraufhin auf auslaufendem Öl ins Rutschen geraten und mit den beiden anderen Fahrzeugen zusammengestoßen.

