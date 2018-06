Miami (SID) - Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat beim ATP-Masters-Turnier in Miami seine zweite Auftaktpleite in Serie quittieren müssen. Der 30-Jährige unterlag nach einem Erstrunden-Freilos dem früheren Australian-Open-Finalisten Marcos Baghdatis (Zypern) 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (5:7). Bereits zu Monatsbeginn hatte Kohlschreiber beim ATP-Turnier in Indian Wells gleich im ersten Match seinem Gegner zum Sieg gratulieren müssen.