Kampala (AFP) Beim Untergang einer Fähre auf dem Albertsee an der Grenze zwischen Uganda und der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten könne jedoch auf bis zu 60 steigen, berichtete die ugandische Presse am Samstag. Demnach befanden sich etwa hundert Menschen an Bord. Laut der Zeitung "Daily Monitor" sank die Fähre, die zwei Bezirke im Westen Ugandas miteinander verbindet, am Samstagvormittag.

