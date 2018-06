Planica (SID) - Bundestrainer Andreas Bauer hat die geplante Budget-Kürzung des Deutschen Skiverbandes (DSV) im Frauen-Skispringen kritisiert. "Wir sind wirklich am Limit. Wir haben ein tolles Projekt aufgebaut und mit dem Olympiasieg von Carina Vogt gekrönt. Es wäre schade, wenn das nicht weiterginge", sagte Bauer im ZDF.

Für die kommende Saison ist von Kürzungen von etwa zehn Prozent die Rede. "Wir haben leider nicht das Budget zur Verfügung, das betrifft alle Sparten", sagte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel und nahm auch den Bund in die Pflicht: "Der Sport wird immer teurer. Auch der Bund muss sich einmal fragen: Will er den Spitzensport, oder will er ihn nicht?"

Die aktuellen Entwicklungen sieht auch Hüttel mit Sorge. "Es wäre komplett bescheuert, wenn wir das wieder zurückfahren würden. Den Fehler haben wir vor zehn, zwölf Jahren schon einmal im Skispringen gemacht. Den wollen wir nicht noch einmal machen."